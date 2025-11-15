Заработок в маске и с баллончиком: жителя Хабаровского края задержали за граффити на памятнике Ленину в Приморье

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в серии актов вандализма. Фигуранта, жителя Хабаровского края 1999 года рождения, водворили в изолятор временного содержания. Его подозревают в том, что ночами он разрисовывал фасады зданий и памятник на площади Ленина в Артемовском городском округе. Мужчина в своих деяниях признался и даже извинился перед жителями на камеру, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Сотрудники полиции во время планового мониторинга социальных сетей наткнулись на шокирующую публикацию. На фотографиях были видны свежие надписи, оскверняющие памятник на центральной площади города, а также стены жилых домов и офисных зданий.
Полицейские в кратчайшие сроки вычислили личность злоумышленника. Им оказался житель соседнего Хабаровского края. Как выяснилось в ходе разбирательства, молодой человек нашел в соцсетях сомнительное объявление о «быстром заработке». Ему предложили деньги за размещение… рекламы наркотиков. Парень, по его словам, желая поправить свое финансовое положение, согласился и специально для этого приехал в город Артем.
Действовал он как настоящий шпион из дешевого детектива: выходил на «дело» глубокой ночью, чтобы его не узнали, надевал маску, а сверху натягивал капюшон и кепку. После каждого оставленного следа вандала — а это был электронный адрес интернет-магазина по продаже запрещенных веществ — он добросовестно делал фотоотчет для своего анонимного «нанимателя».
Полицейские установили, что все надписи вели на один и тот же ресурс, который на данный момент уже заблокирован.
«Приношу свои извинения жителям города Артем за осквернение памятника Владимиру Ильичу Ленину и раскаиваюсь, сожалею о своем поступке. Впредь так поступать не буду», — сказал на камеру мужчина.
По факту осквернения памятника возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». За надписи на жилых домах и офисах полицейские составили административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств»).