Заработок в маске и с баллончиком: жителя Хабаровского края задержали за граффити на памятнике Ленину в Приморье

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в серии актов вандализма. Фигуранта, жителя Хабаровского края 1999 года рождения, водворили в изолятор временного содержания. Его подозревают в том, что ночами он разрисовывал фасады зданий и памятник на площади Ленина в Артемовском городском округе. Мужчина в своих деяниях признался и даже извинился перед жителями на камеру, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.