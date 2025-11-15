Ричмонд
Два человека погибли в Хабаровском крае в ДТП с грузовиком

Авария произошла на автодороге «Подъезд к посёлку Мухен».

Источник: Хабаровский край сегодня

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью на 57-м километре федеральной дороги «Подъезд к посёлку Мухен». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в результате столкновения легкового авто и грузовика погибли двое мужчин.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны посёлка Мухен в направлении Переяславки, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с большегрузным автомобилем IVECO.

В итоге водитель легкового автомобиля 1985 года рождения и его пассажир скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель грузовика в аварии не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.