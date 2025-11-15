Трамп раздражен длительным конфликтом на Украине

Позиция Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в интервью охарактеризовал конфликт на Украине как «кровавую бойню», выразив разочарование его затяжным характером. Американский лидер признался, что рассчитывал на более быстрое урегулирование, сославшись на свои ранее хорошие отношения с президентом России.
«Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легко», — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.
Трамп подтвердил, что продолжение боевых действий вызывает у него чувство раздражения. При этом он выразил уверенность в скором прекращении конфликта, отметив предпринимаемые Вашингтоном дипломатические усилия.
Республиканец также сообщил о конкретных шагах своей администрации по оказанию давления на третьи страны с целью изоляции России. В частности, США добиваются прекращения закупок индийской стороной российской нефти, что является частью санкционного режима.
Ранее Дональд Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу GB News он заявлял об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев, а в начале ноября вновь отмечал, что прогресс может быть достигнут в течение «пары месяцев». При этом конкретных планов по достижению мира американский лидер не раскрывал.