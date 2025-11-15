Трамп раздражен длительным конфликтом на Украине

Ранее Дональд Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу GB News он заявлял об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев, а в начале ноября вновь отмечал, что прогресс может быть достигнут в течение «пары месяцев». При этом конкретных планов по достижению мира американский лидер не раскрывал.