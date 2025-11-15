Двоих подростков взяли под стражу после истязания школьницы в Приангарье

Двоих подростков из Шелеховского района, которые издевались над 13-летней школьницей, заключили под стражу. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
«В ходе расследования уголовного дела с участием законных представителей и педагога-психолога следователи провели проверку показаний на месте с 17-летним студентом и 14-летним школьником, а также очные ставки между фигурантами и потерпевшей», — рассказали в СК.
Подросткам предъявлено обвинение в преступлении против личности. В пятницу, 14 ноября, по решению суда их заключили под стражу. Также во время расследования следователи установили и других людей, причастных к преступлению. Двоих подростков поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
После произошедшего следователям продолжают поступать заявления о том, что подростки совершали насилие и в отношении других учеников. Сейчас проводится проверка, чтобы установить полную картину произошедшего.
Напомним, что в посёлке Большой Луг Шелеховского района группа подростков, во главе которой девочка, держала в страхе школьников. Недавно в социальных сетях появилось видео, которое возмутило жителей: девочка кулаком ударила сверстницу по лицу. Позже выяснилось, что ещё одной школьнице они утюгом прижгли ноги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело за истязание. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.