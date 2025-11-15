Двоих подростков взяли под стражу после истязания школьницы в Приангарье

Напомним, что в посёлке Большой Луг Шелеховского района группа подростков, во главе которой девочка, держала в страхе школьников. Недавно в социальных сетях появилось видео, которое возмутило жителей: девочка кулаком ударила сверстницу по лицу. Позже выяснилось, что ещё одной школьнице они утюгом прижгли ноги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело за истязание. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.