Летевший в Благовещенск пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Хабаровска

Пассажирский самолет следовавший из Владивостока в Благовещенск аварийно приземлился в аэропорту Хабаровска. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в 9:00 по местному времени (2:00 по московскому времени). На борту лайнера находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.
— Хабаровская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров во время ожидания запасного самолета для отправления по маршруту. Приморское ведомство оценит технические службы аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ организовал доследственную проверку по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Другой случай произошел ночью 20 октября, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс Петербург — Баку авиакомпании Azerbaijan Airlines, был вынужден аварийной приземлиться в петербуржском аэропорту Пулково.