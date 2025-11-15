La Nacion: в Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек

В промышленной зоне неподалёку от столицы Аргентины произошёл мощный взрыв на предприятии, занимающемся выпуском агрохимической продукции.
По данным местных СМИ, ранения получили не менее двадцати двух человек. Инцидент оказался настолько сильным, что ударная волна достигла ближайших жилых районов.
Жители окрестностей сообщают о выбитых окнах и повреждённых фасадах. В больницу города Эсейса доставили пострадавших с резаными ранами от стекла, травмами различной степени и ожогами у сотрудников предприятия. Медучреждения работают в усиленном режиме, принимая пострадавших после происшествия.
На территории завода продолжают действовать пожарные расчёты, пытающиеся локализовать крупный очаг возгорания. Пламя охватило внушительную площадь, жителям рекомендовано держать окна закрытыми из-за риска вредных выбросов.
Ближайший международный аэропорт, несмотря на происшествие, функционирует в обычном режиме, причины взрыва пока выясняются.
