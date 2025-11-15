В итальянском правительстве возник конфликт из-за военной помощи Украине

В местных СМИ ранее появились данные о лицах, обвиняемых в участии в крупном коррупционном скандале в энергетической сфере Украины. В список вошли бывший вице-премьер и ряд высокопоставленных сотрудников компаний отрасли. Всего в деле фигурируют семь человек. Среди них: Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе и причастные к операциям по отмыванию денег. Кроме того, обвинения были предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.