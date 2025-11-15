В Нюрнберге эвакуировали более 20 тысяч человек из-за 450-килограммовой бомбы

Во время строительных работ в районе Гроссройт 14 ноября обнаружили американскую авиационную бомбу весом 450 килограммов. Городская администрация сообщила, что эвакуация затронет до 21 тысячи жителей, включая несколько домов престарелых и медицинских учреждений. В мэрии подчеркнули, что это крупнейшая эвакуация жителей в Нюрнберге, связанная с находкой снаряда времен Второй мировой войны, и её планирование ведётся с особой тщательностью, чтобы избежать любых инцидентов.