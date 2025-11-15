На авиарейсе Владивосток — Благовещенск в воздухе случилось ЧП

Самолёт авиакомпании «Россия» SSJ100, выполнявший рейс Владивосток — Благовещенск, экстренно приземлился в Хабаровске из‑за происшествия с правым двигателем. Во время взлёта, как сообщал Telegram-канал «Новости VL.ru | Владивосток», на глазах у пассажиров на двигателе сначала открылся, а затем оторвался кожух. Посадка прошла благополучно в 9:00, никто на борту не пострадал, на рейсе находилось 90 пассажиров и 5 членов экипажа.
Пассажиры рейса FV2461 в Хабаровске сейчас ждут резервный борт для вылета по маршруту Владивосток — Благовещенск, однако часть людей, напуганных инцидентом, решила продолжить путь на поезде или другом наземном транспорте.
Следователи Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Приморская транспортная прокуратура также сообщила, что даст оценку работе технических служб аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету.