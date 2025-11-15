На авиарейсе Владивосток — Благовещенск в воздухе случилось ЧП

Самолёт авиакомпании «Россия» SSJ100, выполнявший рейс Владивосток — Благовещенск, экстренно приземлился в Хабаровске из‑за происшествия с правым двигателем. Во время взлёта, как сообщал Telegram-канал «Новости VL.ru | Владивосток», на глазах у пассажиров на двигателе сначала открылся, а затем оторвался кожух. Посадка прошла благополучно в 9:00, никто на борту не пострадал, на рейсе находилось 90 пассажиров и 5 членов экипажа.