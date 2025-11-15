Полиция задержала подозреваемого в вандализме в Артеме

Житель Хабаровского края подозревается в вандализме. Предварительно, он наносил рекламу запрещенных веществ на фасады жилых домов, офисов и памятники в городе Артем, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена публикация о том, что неизвестные лица нанесли надписи на памятнике, расположенном на площади Ленина в Артемовском городском округе, а также на фасадах жилых домов и офисных зданий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Хабаровского края 1999 года рождения», — говорится в сообщении.
Установлено, что в социальных сетях парень нашел объявление о заработке. Нужно было размещать рекламу — электронный адрес интернет-магазина по продаже наркотиков. Обговорив условия, молодой человек согласился на работу и приехал в Артем. Надписи злоумышленник наносил в ночное время, используя для маскировки маску, кепку и капюшон. Каждую нарисованную надпись он присылал своему работодателю. Таким образом парень хотел поправить свое финансовое положение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Также полицейские составили административный протокол по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) за надписи, сделанные на фасадах жилых домов и офисных зданий. Рекламируемый Интернет-ресурс заблокирован. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, сотрудники уголовного розыска ОМВД Артёма задержали подозреваемого в осквернении памятника на площади Ленина. Поводом для проверки стала публикация в социальных сетях, где сообщалось о появлении надписей на монументе.