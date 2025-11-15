Полиция задержала подозреваемого в вандализме в Артеме

Установлено, что в социальных сетях парень нашел объявление о заработке. Нужно было размещать рекламу — электронный адрес интернет-магазина по продаже наркотиков. Обговорив условия, молодой человек согласился на работу и приехал в Артем. Надписи злоумышленник наносил в ночное время, используя для маскировки маску, кепку и капюшон. Каждую нарисованную надпись он присылал своему работодателю. Таким образом парень хотел поправить свое финансовое положение.