Модель Ковальчук: в Норвегии отказались рассматривать дело об избиении

В Норвегии отказались рассматривать дело об избиении украинской модели Марии Ковальчук, найденной покалеченной в Дубае в марте 2025 года. Об этом aif.ru сообщила сама девушка.
«По поводу судов все тихо, так как в Норвегии отказались поднимать дубайское дело, а средств и юристов, чтобы подать в международный суд, к сожалению, нет», — отметила Мария.
Правоохранители в Дубае расследовали обстоятельства жестокого избиения 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. Однако полиция пришла к выводу, что девушка получила серьёзные травмы, когда в одиночку зашла на строительную площадку и упала с высоты.
Мария Ковальчук при этом утверждает, что ее избила компания, с которой она познакомилась в Дубае. Молодые люди пригласили ее пожить к себе в номер, стали употреблять наркотики, а позже проявили агрессию. По словам Ковальчук, она сбежала из номера, но ее нашли и избили. После этого она ничего не помнит.
Также девушка рассказала aif.ru о проблемах с заживлением ноги после трагедии.