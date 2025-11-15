Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модель Ковальчук: в Норвегии отказались рассматривать дело об избиении

Ковальчук обнаружили покалеченной на обочине в Дубае в марте 2025 года. Девушка утверждает, что ее избили. Суды результата не дали.

Источник: Аргументы и факты

В Норвегии отказались рассматривать дело об избиении украинской модели Марии Ковальчук, найденной покалеченной в Дубае в марте 2025 года. Об этом aif.ru сообщила сама девушка.

«По поводу судов все тихо, так как в Норвегии отказались поднимать дубайское дело, а средств и юристов, чтобы подать в международный суд, к сожалению, нет», — отметила Мария.

Правоохранители в Дубае расследовали обстоятельства жестокого избиения 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. Однако полиция пришла к выводу, что девушка получила серьёзные травмы, когда в одиночку зашла на строительную площадку и упала с высоты.

Мария Ковальчук при этом утверждает, что ее избила компания, с которой она познакомилась в Дубае. Молодые люди пригласили ее пожить к себе в номер, стали употреблять наркотики, а позже проявили агрессию. По словам Ковальчук, она сбежала из номера, но ее нашли и избили. После этого она ничего не помнит.

Также девушка рассказала aif.ru о проблемах с заживлением ноги после трагедии.