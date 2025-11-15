Народные дружинники помогли задержать похитителей человека во Владивостоке

Со слов командира дружины, после объявления плана «перехват» и распространения ориентировки на подозреваемых два экипажа «Сокола» патрулировали улицы в поисках похожей машины. Автомобиль похитителей был обнаружен на улице Карьерной, его удалось остановить и удерживать, заблокировав путь, до приезда наряда ДПС.