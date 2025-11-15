Народные дружинники помогли задержать похитителей человека во Владивостоке

Уточнялось, что очевидцы пытались остановить насилие, но остановить агрессоров им не удалось. Нападавшие утверждали, что имеют некую протекцию в силовых структурах, так как якобы представляют «особый отдел 155-й бригады». Очевидцы вызвали полицию, но не дождались прибытия наряда.
Сегодня в новостных telegram-каналах появилась информация о задержании похитителей. В перехвате принимали участие члены добровольной народной дружины «Сокол».
Со слов командира дружины, после объявления плана «перехват» и распространения ориентировки на подозреваемых два экипажа «Сокола» патрулировали улицы в поисках похожей машины. Автомобиль похитителей был обнаружен на улице Карьерной, его удалось остановить и удерживать, заблокировав путь, до приезда наряда ДПС.
Установлено, что никакого отношения к 155-й бригаде злоумышленники не имеют. (информация о предполагаемой причастности к ней была включена в ориентировку). С похитителями работают следователи. Пострадавший, по предварительной информации, серьёзного вреда здоровью не получил.
155-я отдельная гвардейская Курская бригада орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимает активное участие в боях в зоне спецоперации на территории Украины и Донбасса. Почетное наименование «Курская» Владимир Путин присвоил бригаде в феврале 2025 года, отметив ее в числе лучших.