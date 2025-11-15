Ричмонд
Народные дружинники помогли задержать похитителей человека во Владивостоке

Вечером 14 ноября во Владивостоке двое мужчин напали на человека возле автобусной остановки «Фрегат», избили его предметом, похожим на биту, насильно поместили в автомобиль и увезли, сообщает ИА DEITA.RU. Информацию о криминальном инциденте распространили в социальных сетях.

Источник: ДЕЙТА

Уточнялось, что очевидцы пытались остановить насилие, но остановить агрессоров им не удалось. Нападавшие утверждали, что имеют некую протекцию в силовых структурах, так как якобы представляют «особый отдел 155-й бригады». Очевидцы вызвали полицию, но не дождались прибытия наряда.

Сегодня в новостных telegram-каналах появилась информация о задержании похитителей. В перехвате принимали участие члены добровольной народной дружины «Сокол».

Со слов командира дружины, после объявления плана «перехват» и распространения ориентировки на подозреваемых два экипажа «Сокола» патрулировали улицы в поисках похожей машины. Автомобиль похитителей был обнаружен на улице Карьерной, его удалось остановить и удерживать, заблокировав путь, до приезда наряда ДПС.

Установлено, что никакого отношения к 155-й бригаде злоумышленники не имеют. (информация о предполагаемой причастности к ней была включена в ориентировку). С похитителями работают следователи. Пострадавший, по предварительной информации, серьёзного вреда здоровью не получил.

155-я отдельная гвардейская Курская бригада орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимает активное участие в боях в зоне спецоперации на территории Украины и Донбасса. Почетное наименование «Курская» Владимир Путин присвоил бригаде в феврале 2025 года, отметив ее в числе лучших.