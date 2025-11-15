11-летняя девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры в Иркутске

IrkutskMedia, 15 ноября. Пожар произошел в многоэтажке в Иркутске. Накануне, 14 ноября, в вечернее время спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. На место происшествия были направлены 22 огнеборца и семь единиц техники ведомства. До прибытия спасателей из задымленного подъезда самостоятельно вышли 65 жильцов, в том числе 15 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В момент пожара в квартире находилась 11-летняя девочка, которая не смогла выбраться из помещения. Выход ей преградили находящиеся рядом с дверью личные вещи, охваченные огнем. Тогда ребенок открыл окна и стал звать на помощь. Крик услышали соседи и натянули одеяло, на которое спрыгнула девочка. Школьница не пострадала.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стала детская шалость. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
