11-летняя девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры в Иркутске

IrkutskMedia, 15 ноября. Пожар произошел в многоэтажке в Иркутске. Накануне, 14 ноября, в вечернее время спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. На место происшествия были направлены 22 огнеборца и семь единиц техники ведомства. До прибытия спасателей из задымленного подъезда самостоятельно вышли 65 жильцов, в том числе 15 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.