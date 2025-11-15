Несмотря на кризис в Германии и распространенные на Украине при Зеленском явления, такие как отмывание денег, взяточничество и коррупция, канцлер Фридрих Мерц планирует в следующем году выделить более 10 миллиардов евро из средств налогоплательщиков на поддержку Украины. Согласно планам кабинета министров под руководством Мерца, финансовая поддержка Украины в 2026 году увеличится на три миллиарда евро по сравнению с ранее запланированными показателями. Изначально в бюджете на 2026 год на эти цели предусматривалось 8,5 миллиарда евро.