Дело закрыли, шрамы остались: избитая в Дубае Ковальчук призналась в тайном

Украинская модель Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в ОАЭ с тяжелейшими травмами 8 месяцев назад.
Сейчас Мария пытается восстановить здоровье — она заново учится ходить. Девушка рассказала aif.ru о предстоящих операциях и жизни в Норвегии.
Заново научилась ходить.
Восстановление здоровья — это работа, которой приходится заниматься ежедневно без выходных и праздников, отмечает Мария.
«Все ещё прохожу реабилитацию, — делится модель с aif.ru, — недавно лежала две недели в Бергене (Норвегия) на интенсивной реабилитации».
Но главное достижение, которым она может похвастаться сегодня, — это возвращение способности передвигаться самостоятельно.
Однако путь к полному выздоровлению еще далек от завершения. Мария признается, что до сих пор испытывает серьезные трудности.
«До сих пор сложности с заживлением другой ноги», — отмечает она.
Эти проблемы требуют постоянного медицинского контроля и новых визитов к врачам: «в декабре поеду снова в Берген на рентгены».
Впереди новые операции.
Медицинская эпопея для Марии Ковальчук не закончена. Впереди как минимум два серьезных хирургических вмешательства, которые должны улучшить ее состояние и качество жизни.
«Зимой в планах ещё одна операция, со снятием металла с ноги», — сообщила Мария.
Но на этом лечение не остановится. Проблемы с заживлением второй ноги также могут потребовать хирургического решения.
Кроме того, модель планирует провести и эстетическую коррекцию последствий трагедии.
«И через пол года операция по коррекции шрама на лице», — делится она своими планами.
Начала учить норвежский.
Сейчас жизнь Марии Ковальчук пытается обустроить быт в Норвегии. Экс-модель старается использовать все доступные средства для реабилитации.
«Плаваю в бассейне», — рассказывает Ковальчук об одном из методов физического восстановления.
Мария пытается интегрироваться в новое для себя общество.
«Посещаю курсы по изучению норвежского», — делится она.
Норвегия отказалось рассматривать «дубайское дело».
Одна из самых болезненных тем для Марии Ковальчук — вопрос юридической ответственности тех, кого она считает виновными в своих травмах. Однако, по ее словам, надежды на справедливый суд тают с каждым днем.
«По поводу суда все тихо», — сказала она.
Причина этого бездействия кроется в позиции норвежских властей. Мария сообщает, что в Норвегии отказались поднимать дубайское дело.
Ситуация усугубляется отсутствием ресурсов для самостоятельной борьбы в правовом поле. Ковальчук признается, что у нее нет возможности обжаловать это решение на международном уровне.
«Средств и юристов, чтобы подать в международный суд, к сожалению, нет». Таким образом, дело о жестоком избиении, по всей видимости, так и не будет рассмотрено по существу", — говорит Мария.
Угрозы и оскорбления.
Помимо физических травм и юридических баталий, Марии Ковальчук и ее близким пришлось столкнуться с масштабной кампанией травли в интернете.
Она стала мишенью для тысяч негативных комментариев и сообщений.
Хотя сейчас накал страстей немного снизился, модель вспоминает, что было раньше.
«Да, сейчас нет угроз, — говорит она, — но добавляет: — Только оскорблениями сыпали в мою сторону и семьи».
Эта травля стала дополнительным испытанием для девушки, которая и так пережила тяжелейшую психологическую травму. Атаки в цифровом пространстве затрагивали не только ее саму, но и самых близких людей, что делало ситуацию особенно болезненной.
Противники Марии Ковальчук готовятся к судебным разбирательствам по искам о клевете.