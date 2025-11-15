Улики с места смертельного ДТП в Пермском крае изучают следователи

Ранее в Пермском крае была открыта горячая линия для родственников погибших и пострадавших в аварии с микроавтобусом в Кунгурском округе. Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также психологическую поддержку специалистов, оказываемую по круглосуточному номеру.