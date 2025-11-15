Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,7 километра

Учёные установили для вулкана оранжевый авиационный код опасности и предупредили, что активность Крашенинникова может создавать риски для местных авиаперевозок. Вулкан находится примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее Life.ru писал, что на Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.
