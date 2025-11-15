Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,7 километра

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.