Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,7 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвёл выброс пепла на высоту 2,7 км. Пепельный шлейф растянулся на 40 километров в юго-западном направлении, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Источник: Life.ru

Учёные установили для вулкана оранжевый авиационный код опасности и предупредили, что активность Крашенинникова может создавать риски для местных авиаперевозок. Вулкан находится примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.