В Башкирии тайно похоронили девочку, найденную мертвой в диване в Челябинске

Прощание с пятилетней девочкой, которую нашли мертвой в диване в челябинской квартире, прошло тихо и без зрителей. Об этом сообщили знакомые семьи. Родственники решили скрыть церемонию, чтобы избежать разговоров со стороны односельчан.
По словам знакомых матери девочки, отец ребенка сразу приехал в Челябинск, когда узнал о трагедии. Он забрал тело и увез дочь в родное село в Башкирии, отказавшись от помощи как местных жителей, так и знакомых девочки.
Знакомые объяснили, что мужчина не хотел лишнего внимания, так как боялся осуждения окружающих из-за случившегося с его ребенком. Они подчеркнули, что он стремился провести похороны максимально спокойно.
Прощание состоялось 13 ноября. На кладбище присутствовали только несколько членов семьи, передает «Регнум».
Тело ребенка с колото-резаными ранениями нашли днем 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Позже стало известно, что девочка пролежала в диване около 10 дней. Причем сама мать перед началом заседания заявила, что не убивала ребенка.
Задержали подозреваемую спустя день после обнаружения тела. Его нашла уборщица в съемной квартире, где раньше жила семья погибшей.