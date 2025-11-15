Красноярского пенсионера запугали содействием терроризму и похитили 3,2 млн рублей

В конце октября мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Она заявила, что произошла утечка. Из-за этого с карты пенсионера переводились средства в недружественную страну, поэтому его могут обвинить в пособничестве терроризму.
«Поддавшись панике, мужчина подчинился указаниям аферистов. Следом с ним связался другой злоумышленник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Через популярный мессенджер он координировал действия пенсионера, выясняя размеры его сбережений. Под предлогом “проверки купюр и декларирования на период следствия” мошенник убедил пенсионера снять все его накопления», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что злоумышленники предупредили пенсионера: он обязан молчать о деле под угрозой уголовного дела, а сотрудникам банка нужно сказать, что деньги нужны на покупку машины. В двух банках, где пенсионера действительно предупредили, что его могут обмануть, но он настоял на своем.
В ноябре пенсионер, по указанию «куратора», передал оба пакета с деньгами курьеру. Взамен он получил «заявки на декларацию средств».
«Я потерял бдительность, так как речь у мошенников была очень грамотной и убедительной. Я испугался, что меня привлекут за содействие терроризму», — пояснил пострадавший.
Обман раскрылся, когда сын пенсионера, заметив странное поведение отца, обратился за помощью к правоохранителям. Сумма ущерба составила 3,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). млн рублей.
В прокуратуре отметили, что с начала года жертвами интернет-преступников стали 7 882 жителя края. Причинённый ущерб составил 2,34 млрд рублей. Процент раскрываемости данных преступлений составляет 26,4% (раскрыто 1 385 преступлений). В суды края направлено 680 уголовных дел.