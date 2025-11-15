В Приморье автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество

Их «труд» оказался более чем прибыльным: общая сумма похищенных у страховых компаний средств составила около 7,5 миллионов рублей. Еще 400 тысяч рублей они безуспешно попытались получить — в этом эпизоде суд квалифицировал действия как покушение на мошенничество.