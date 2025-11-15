В Приморье автоподставщик получил пять лет колонии за мошенничество

Во Владивостоке вынесли обвинительный приговор одному из участников преступной группы, которая два года терроризировала водителей на дорогах края. Местный житель 1982 года рождения признан виновным в масштабном мошенничестве в сфере страхования. Его «работа» заключалась в организации хитрых автоподстав, приносивших преступникам миллионные выплаты, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой прокуратуру Приморья.
Суд установил, что с апреля 2019 года по февраль 2021 года организованная группа намеренно создавала аварийные ситуации на дорогах. Используя различные уловки, мошенники провоцировали других водителей на столкновения, чтобы затем предстать в роли пострадавшей стороны и получить незаконные страховые выплаты.
«Преступная схема была отлажена до мелочей. Злоумышленники выбирали места, где сложно было сразу разобраться в деталях ДТП, и действовали очень убедительно», — сообщили в ведомстве.
Их «труд» оказался более чем прибыльным: общая сумма похищенных у страховых компаний средств составила около 7,5 миллионов рублей. Еще 400 тысяч рублей они безуспешно попытались получить — в этом эпизоде суд квалифицировал действия как покушение на мошенничество.
Фигуранту было предъявлено обвинение по 20 эпизодам мошенничества в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и одному эпизоду покушения.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогал раскрывать другие эпизоды и изобличать своих подельников. Благодаря этому ущерб, причиненный страховым компаниям, был возмещен в полном объеме.
Учитывая его помощь, позицию государственного обвинителя от прокуратуры Ленинского района Владивостока и все обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.