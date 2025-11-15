Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 64 украинских БПЛА

За минувшую ночь в разных регионах России сбили 64 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Министерстве обороны.

За минувшую ночь в разных регионах России сбили 64 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Министерстве обороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, над территорией Рязанской области сбили 25 коптеров, над Ростовской — 17, над Тамбовской — восемь. Кроме того, над Воронежской областью уничтожили пять дронов, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями.

Также уточняется, что один беспилотник сбили над Тульской областью, еще по одному — над Самарской областью и территорией Республики Татарстан, передает Telegram-канал МО РФ.

Министерство обороны ранее заявило, что ночью на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили 216 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Кроме того, в тот же день обломки коптера повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийска.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше