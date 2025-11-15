Минобороны: За ночь над регионами РФ сбили 64 украинских БПЛА

За минувшую ночь в разных регионах России сбили 64 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, над территорией Рязанской области сбили 25 коптеров, над Ростовской — 17, над Тамбовской — восемь. Кроме того, над Воронежской областью уничтожили пять дронов, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями.
Также уточняется, что один беспилотник сбили над Тульской областью, еще по одному — над Самарской областью и территорией Республики Татарстан, передает Telegram-канал МО РФ.
Министерство обороны ранее заявило, что ночью на 14 ноября силы противовоздушной обороны сбили 216 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Кроме того, в тот же день обломки коптера повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийска.