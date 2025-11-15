Подрядчики парка «Патриот» незаконно работали на даче генерала Павла Попова

«Ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении Попова по эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), составлен в размере стоимости всех фиктивных договоров на общую сумму 25 898 242 рубля», — сказано в документе.
По данным следствия, Попов получил участок в СНТ «Звезда» в деревне Александровка Красногорского района Подмосковья, где в 2022—2024 годах были возведены строения, выполнена их отделка и благоустройство территории. Строительство на участке, согласно материалам дела, организовали знакомые Попова — экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, которые привлекли к работам подрядчиков парка. Через подрядчика ИП Марамыгина были заказаны комплекты дома, бани и гаража стоимостью 4,9 млн рублей, их возведение на участке обошлось еще в 3,4 млн рублей.
Следствие установило, что Попов передал Шестерову наличными 18,2 млн рублей для оплаты строительства, однако с конца 2022 года Ахмедов и Шестеров начали оформлять фиктивные договоры и акты на подрядчиков парка «Патриот» для проведения части работ за счет учреждения. Работники и руководители подрядных организаций подтвердили выполнение работ на участке, указав, что получали оплату как наличными, так и по документам, представленным в парк, при этом с самим Поповым не общались и указания получали только от Ахмедова и Шестерова.
В обвинении указано, что сумма фиктивных договоров составила 25,9 млн рублей. Из материалов следует, что Попов требовал удешевлять работы и не был осведомлен о привлечении «парковских» подрядчиков и использовании средств учреждения. В свою очередь Ахмедов и Шестеров заключили досудебные соглашения и дали показания, что оформляли оплату работ за счет парка «по указанию Попова».