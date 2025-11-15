Подрядчики парка «Патриот» незаконно работали на даче генерала Павла Попова

Следствие установило, что Попов передал Шестерову наличными 18,2 млн рублей для оплаты строительства, однако с конца 2022 года Ахмедов и Шестеров начали оформлять фиктивные договоры и акты на подрядчиков парка «Патриот» для проведения части работ за счет учреждения. Работники и руководители подрядных организаций подтвердили выполнение работ на участке, указав, что получали оплату как наличными, так и по документам, представленным в парк, при этом с самим Поповым не общались и указания получали только от Ахмедова и Шестерова.