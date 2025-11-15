Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО за ночь уничтожили 64 дрона ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отражении воздушных атак. Согласно заявлению российского военного ведомства, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что эта операция проводилась в период с 23:00 по московскому времени 14 ноября до 7:00 утра 15 ноября. Было отмечено, что уничтожение дронов произошло над обширной территорией Российской Федерации. В частности, наибольшее количество перехватов зафиксировано над Рязанской областью — там было сбито 25 аппаратов. Кроме того, 17 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 8 — над Тамбовской областью, 5 — над Воронежской, по два аппарата — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному беспилотнику было перехвачено в небе над Тульской, Самарской областями и над Республикой Татарстан.

А в ночь на 14 ноября ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше