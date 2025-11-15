Средства ПВО за ночь уничтожили 64 дрона ВСУ

В ведомстве уточнили, что эта операция проводилась в период с 23:00 по московскому времени 14 ноября до 7:00 утра 15 ноября. Было отмечено, что уничтожение дронов произошло над обширной территорией Российской Федерации. В частности, наибольшее количество перехватов зафиксировано над Рязанской областью — там было сбито 25 аппаратов. Кроме того, 17 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, 8 — над Тамбовской областью, 5 — над Воронежской, по два аппарата — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному беспилотнику было перехвачено в небе над Тульской, Самарской областями и над Республикой Татарстан.