В Омске у ПО «Полет» с тяжелыми последствиями столкнулись две легковых машины

В субботу, 15 ноября, у ПО «Полет» случилась автоавария с участием двух машин. Видео уже с ее последствиями появилось на Телеграм-канале «Инцидент Омск».
«Жесткое ДТП произошло возле остановки “Полет” рано утром. Подробности выясняются», — написал автор поста.
В ролике видно, что на место приехала и скорая помощь, место столкновения отмечено аварийным конусом. Две машины, сильно поврежденные, похоже, вынесло даже за пределы обочины на газон (в этом месте разные стороны улицы Богдана Хмельницкого разделены узкой зеленой зоной с деревьями и кустами).
«КП Омск» пока запросила подробности у областного управления ГАИ и ждет ответа.
