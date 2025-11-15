Ричмонд
NDTV: при взрыве в полицейском участке в Индии погибли девять человек

В результате взрыва в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир в Индии погибли девять человек, ещё по меньшей мере 32 пострадали.

Источник: Reuters

Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады, которые исследовали взрывчатку. При взрыве также погибли два чиновника из администрации Сринагара», — говорится в публикации.

Инцидент произошёл во время работы с конфискованным взрывчатым веществом.

10 ноября автомобиль взорвался возле исторической крепости Красный форт в Старом Дели. Погибли не менее девять человек, более 20 пострадали.

Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.

Джамму и Кашмир: невероятной красоты регион, оспариваемый странами Южной Азии
Регион Джамму и Кашмир известен своей природной красотой и одновременно сложной политической историей. Эта территория находится в центре многолетних конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем. Собрали о ней главную информацию.
