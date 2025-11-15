NDTV: при взрыве в полицейском участке в Индии погибли девять человек

Об этом сообщает телеканал NDTV.
«Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады, которые исследовали взрывчатку. При взрыве также погибли два чиновника из администрации Сринагара», — говорится в публикации.
Инцидент произошёл во время работы с конфискованным взрывчатым веществом.
10 ноября автомобиль взорвался возле исторической крепости Красный форт в Старом Дели. Погибли не менее девять человек, более 20 пострадали.
Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.
