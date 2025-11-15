Ричмонд
59-летний мужчина погиб при пожаре в Бурятии

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь на 15 ноября в Кижингиском районе Бурятии в одном из домов произошел пожар. В результате происшествия погиб человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

— До прибытия пожарных местные жители эвакуировали 59-летнего мужчину, но он уже был без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Огонь на площади 20 квадратных метров ликвидировал личный состав 59-й пожарной части: четыре сотрудника и две единицы техники. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.