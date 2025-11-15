Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал, что США ведут активную работу среди депутатов Верховной рады Украины, используя методы убеждения, угроз и подкупа для возможного отстранения президента Владимира Зеленского от власти. По его словам, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года с отстранением Виктора Януковича, поскольку большинство депутатов уязвимы для внешнего давления, и соответствующая подготовка уже ведется, что свидетельствует о возможности реализации планов по смене руководства страны.