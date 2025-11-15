Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-нардеп Килинкаров озвучил главный итог возможного отстранения Зеленского

Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти будет означать капитуляцию Евросоюза. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Заявление Килинкарова о политическом будущем Зеленского.

Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти будет означать капитуляцию Евросоюза. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Для Евросоюза его отстранение от власти — это капитуляция. Из главы правящего на Украине режима создан символ так называемой борьбы за свободу и демократию», — указал Спиридон Килинкаров в интервью с «Ридус».

По словам экс-нардепа, европейские страны приложат все усилия для сохранения Зеленского у власти, поскольку он стал символом борьбы за демократию. Килинкаров не исключил, что стороны могут договориться о компромиссном варианте с ограничением полномочий президента Украины.

Экс-депутат добавил, что в случае отказа Зеленского от компромисса возможен силовой сценарий его отстранения. При этом он отметил, что после потери власти украинский лидер превратится из «первого демократа» в «обычного коррумпированного подонка».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал, что США ведут активную работу среди депутатов Верховной рады Украины, используя методы убеждения, угроз и подкупа для возможного отстранения президента Владимира Зеленского от власти. По его словам, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года с отстранением Виктора Януковича, поскольку большинство депутатов уязвимы для внешнего давления, и соответствующая подготовка уже ведется, что свидетельствует о возможности реализации планов по смене руководства страны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше