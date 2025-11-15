Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимальное количество беспилотников за ночь было сбито над Рязанской областью

В ночь на 15 ноября над российскими регионами средства ПВО сбили 64 беспилотника армии Украины. Отмечается, что наибольшее число дронов было сбито над Рязанской областью — 25 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Россией сбили 64 украинских дрона.

В ночь на 15 ноября над российскими регионами средства ПВО сбили 64 беспилотника армии Украины. Отмечается, что наибольшее число дронов было сбито над Рязанской областью — 25 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 07:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.

Так, в Рязанской области сбили 25 БПЛА, в Ростовской — 17; в Тамбовской — восемь, а в Воронежской — пять. Кроме того, над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями уничтожили по два дрона ВСУ. При этом над Тульской и Самарской областями, а также над Татарстаном сбили по одному дрону.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области был введен красный уровень опасности из-за атак беспилотников, что говорит об опасности для инфраструктуры региона. Жителям области рекомендовали найти укрытие в помещениях, где нет окон, и воздержаться от нахождения на улице.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше