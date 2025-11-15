В Орске ограбили ювелирный магазин и украли украшения на ₽1,8 млн

Специалисты установили, что злоумышленник разбил витрину магазина и похитил золотые украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 23-летний местный житель. Ранее он был судим за кражи. Отмечается, что часть похищенных ювелирных изделий изъяли.