В Орске ограбили ювелирный магазин и украли украшения на ₽1,8 млн

В Орске полицейские задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина.

Источник: Аргументы и факты

В Орске неизвестный ограбил ювелирный магазин, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, сообщает УМВД по Оренбургской области.

Специалисты установили, что злоумышленник разбил витрину магазина и похитил золотые украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 23-летний местный житель. Ранее он был судим за кражи. Отмечается, что часть похищенных ювелирных изделий изъяли.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ “Грабеж”, предусматривающей до 12 лет лишения свободы», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что во Франции вооруженные люди ограбили лабораторию по очистке драгоценных металлов.