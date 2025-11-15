В Екатеринбурге арестовали мужчину, спрыгнувшего с балкона после убийства друга на улице Опалихинской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
По ходатайству следователя СКР фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет заключения.
— Арест до 8 января 2026 года, — отметили в инстанции.
По предварительной информации, 52-летний мужчина по фамилии Утлов зарезал знакомого, находясь в гостях у их общего приятеля. Прибежав домой, мужчина сообщил о случившемся зятю. Тот сообщил обо всем в полицию. Прибывший в квартиру наряд ППСП вызвал скорую помощь, но раненный 44-летний гость уже был мертв.
На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.