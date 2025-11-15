В Екатеринбурге арестовали мужчину, спрыгнувшего с балкона после убийства друга

По предварительной информации, 52-летний мужчина по фамилии Утлов зарезал знакомого, находясь в гостях у их общего приятеля. Прибежав домой, мужчина сообщил о случившемся зятю. Тот сообщил обо всем в полицию. Прибывший в квартиру наряд ППСП вызвал скорую помощь, но раненный 44-летний гость уже был мертв.