Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сырдарьинской области родственники пациентки избили врача: что произошло на самом деле?

Vaib.uz (Узбекистан. 15 ноября). На днях в социальных сетях активно обсуждали историю из Сырдарьинской области, где двое мужчин избили врача за то, что он «прикасался» к женщине-пациентке во время осмотра.

Источник: РИА "Новости"

По словам очевидцев, в приёмное отделение одной из больниц привезли женщину с пищевым отравлением. Когда врач взял её за руку и проверял живот, чтобы определить характер боли, в палату ворвался её сын и, по словам свидетелей, избил врача. Позже к нему присоединился и супруг женщины — по слухам, они вдвоём устроили врачу групповое избиение, обвинив его в недопустимых действиях. Мужчинам не понравилось, что врач прикасается к животу их родственницы.

Что говорят официальные органы.

В УВД Сырдарьинской области сообщили свою версию событий. По данным ведомства, 9 ноября примерно в 00:25 в ОВД Мирзаабадского района поступил сигнал по линии «102» о скандале в инфекционной больнице во время осмотра пациентки.

На место выехали профилактические инспекторы. Выяснилось, что пациентку действительно привезли в больницу супруг и сын. Во время осмотра между ними и дежурным врачом возник конфликт на почве ревности — родственники сочли некорректными действия врача при осмотре женщины.

В ходе проверки врач прошёл судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой у него не было обнаружено никаких телесных повреждений.

Результаты разбирательства.

По итогам проверки собранные материалы были переданы в суд. Супруг пациентки был признан виновным по статье 183 (мелкое хулиганство) и статье 197−7 (воспрепятствование законной деятельности медицинского работника) Кодекса об административной ответственности. В отношении него назначено наказание — 15 суток административного ареста.