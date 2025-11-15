В Сырдарьинской области родственники пациентки избили врача: что произошло на самом деле?

По словам очевидцев, в приёмное отделение одной из больниц привезли женщину с пищевым отравлением. Когда врач взял её за руку и проверял живот, чтобы определить характер боли, в палату ворвался её сын и, по словам свидетелей, избил врача. Позже к нему присоединился и супруг женщины — по слухам, они вдвоём устроили врачу групповое избиение, обвинив его в недопустимых действиях. Мужчинам не понравилось, что врач прикасается к животу их родственницы.