В Сырдарьинской области родственники пациентки избили врача: что произошло на самом деле?

По словам очевидцев, в приёмное отделение одной из больниц привезли женщину с пищевым отравлением. Когда врач взял её за руку и проверял живот, чтобы определить характер боли, в палату ворвался её сын и, по словам свидетелей, избил врача. Позже к нему присоединился и супруг женщины — по слухам, они вдвоём устроили врачу групповое избиение, обвинив его в недопустимых действиях. Мужчинам не понравилось, что врач прикасается к животу их родственницы.
Что говорят официальные органы.
В УВД Сырдарьинской области сообщили свою версию событий. По данным ведомства, 9 ноября примерно в 00:25 в ОВД Мирзаабадского района поступил сигнал по линии «102» о скандале в инфекционной больнице во время осмотра пациентки.
На место выехали профилактические инспекторы. Выяснилось, что пациентку действительно привезли в больницу супруг и сын. Во время осмотра между ними и дежурным врачом возник конфликт на почве ревности — родственники сочли некорректными действия врача при осмотре женщины.
В ходе проверки врач прошёл судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой у него не было обнаружено никаких телесных повреждений.
Результаты разбирательства.
По итогам проверки собранные материалы были переданы в суд. Супруг пациентки был признан виновным по статье 183 (мелкое хулиганство) и статье 197−7 (воспрепятствование законной деятельности медицинского работника) Кодекса об административной ответственности. В отношении него назначено наказание — 15 суток административного ареста.