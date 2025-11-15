Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв взрыва в полицейском участке в Индии выросло до девяти

Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир в Индии унес жизни девяти человек, еще 29 получили ранения, передает местный телеканал NDTV.

По информации журналистов, большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады. Кроме того, в результате взрыва погибли два местных чиновника.

Напомним, трагедия случилась накануне вечером, когда сотрудники полицейского участка разбирались с конфискованным у террористической группировки взрывчатым веществом.

Ранее сообщалось, что в индийской столице Нью-Дели взорвался автомобиль, погибли 12 человек. Правительство Индии признало подрыв машины терактом.

Узнать больше по теме
Джамму и Кашмир: невероятной красоты регион, оспариваемый странами Южной Азии
Регион Джамму и Кашмир известен своей природной красотой и одновременно сложной политической историей. Эта территория находится в центре многолетних конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем. Собрали о ней главную информацию.
Читать дальше