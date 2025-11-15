Число жертв взрыва в полицейском участке в Индии выросло до девяти

Узнать больше по теме

Джамму и Кашмир: невероятной красоты регион, оспариваемый странами Южной Азии

Регион Джамму и Кашмир известен своей природной красотой и одновременно сложной политической историей. Эта территория находится в центре многолетних конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем. Собрали о ней главную информацию.