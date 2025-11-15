Число жертв взрыва в полицейском участке в Индии выросло до девяти

Взрыв в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир в Индии унес жизни девяти человек, еще 29 получили ранения, передает местный телеканал NDTV.
По информации журналистов, большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады. Кроме того, в результате взрыва погибли два местных чиновника.
Напомним, трагедия случилась накануне вечером, когда сотрудники полицейского участка разбирались с конфискованным у террористической группировки взрывчатым веществом.
Ранее сообщалось, что в индийской столице Нью-Дели взорвался автомобиль, погибли 12 человек. Правительство Индии признало подрыв машины терактом.
Узнать больше по теме
Джамму и Кашмир: невероятной красоты регион, оспариваемый странами Южной Азии
Регион Джамму и Кашмир известен своей природной красотой и одновременно сложной политической историей. Эта территория находится в центре многолетних конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем. Собрали о ней главную информацию.Читать дальше