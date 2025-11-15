Трамп принял решение по Венесуэле

Ранее телеканал CBS сообщал, что Министерство обороны США представило президенту обновленные планы возможных военных операций против Венесуэлы, передает деловое издание «Взгляд». Они предусматривают в том числе нанесение ударов по наземным объектам. Однако в пресс-службе ведомства не стали комментировать эти сведения. Также стало известно о запуске военной операции Вашингтона под названием «Южное копье» (Southern spear). Ее цель — борьба с наркокартелями в Латинской Америке.