В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Возгорание на территории предприятия в Рязанской области возникло из-за падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в своем Telegram-канале.

