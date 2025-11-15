В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в своем Telegram-канале.
