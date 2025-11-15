Ричмонд
Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на предприятии Рязанской области

В ночь на 15 ноября над территорией Рязанской области было нейтрализовано 25 беспилотников. В результате падения обломков одного из БПЛА возникло возгорание на территории промышленного объекта, сообщил губернатор региона Павел Мальков.

На одном из предприятий под Рязанью начался пожар из-за атаки дронов (архивное фото).

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в своем telegram-канале. В настоящее время на месте происшествия работают представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь было сбито 64 дрона ВСУ. Помимо Рязанской области аппараты уничтожили над Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областями, а также над территорией Татарстана.

