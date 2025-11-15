Пожар произошел в частном доме под Саратовом, погибли двое взрослых и двое детей

Следственный комитет Саратовской области сообщил, что в Ершове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей. Ведомство уточнило, что трагедия случилась ночью 15 ноября на улице Восточной.
Из огня смог выбраться только 19-летний юноша.
В СУСК отметили, что погибшим взрослым было 37 и 45 лет, а детям — четыре и 15 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по части третьей статьи 109 УК России.
Следователи сообщили, что провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. По данным ведомства, следственные и процессуальные действия продолжаются.
В Telegram-канале управлении подчеркнули, что расследование находится на контроле руководителя регионального СК Дмитрия Костина и будет доведено до полного выяснения причин трагедии.
Другой случай произошел 13 ноября, когда пожарные вытащили из охваченного огнем дома в столичном районе Ховрино десять человек. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже из-за вспыхнувшего телевизора.