По миллиону рублей выплатят семьям погибших в ДТП в Кунгурском округе

«На сегодняшнее утро все 12 пациентов, в том числе один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим. Сейчас с семьями работают психологи», — написал Махонин в своем telegram-канале.