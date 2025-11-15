Перелётные гуси опустошают поля и бюджеты аграриев в Финляндии

Тем временем в Канаде власти серьёзно подошли к вопросу взаимодействия с гусями: Министерство национальной обороны выпустило подробную инструкцию для своих сотрудников, как гражданских, так и военных. Главное правило — не пытаться кормить или прикасаться к птицам, поскольку это может вызвать их агрессивное поведение. Если гусь шипит или нападает, инструкция советует поднять руки, чтобы казаться больше, и не спеша отходить.