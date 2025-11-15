Перелётные гуси опустошают поля и бюджеты аграриев в Финляндии

Как пишет новостной портал Yle, птицы стремительно осваивают новые территории. Если раньше они останавливались в районе Йоэнсуу, то теперь захватили и провинцию Саво. Фермеры вынуждены срочно докупать корма для животных и арендовать дополнительные поля, чтобы компенсировать урон. В Северной Карелии компенсации уже выплачены за 4,3 тысячи гектаров, но полные масштабы ущерба ещё даже не подсчитаны.
Финские специалисты пытаются найти нестандартное решение. Лесное управление страны строит в Тохмаярви искусственное водно-болотное угодье, чтобы отвлечь птиц от полей. Незавершённый водоём уже привлекает гусей, но проверить, сработает ли стратегия, удастся только в 2026 году.
Белолобый гусь — перелётная птица, гнездящаяся в тундре Евразии и Северной Америки. Массовые скопления этих птиц во время миграции могут создавать серьёзные проблемы для сельского хозяйства в регионах, лежащих на их пути.
Тем временем в Канаде власти серьёзно подошли к вопросу взаимодействия с гусями: Министерство национальной обороны выпустило подробную инструкцию для своих сотрудников, как гражданских, так и военных. Главное правило — не пытаться кормить или прикасаться к птицам, поскольку это может вызвать их агрессивное поведение. Если гусь шипит или нападает, инструкция советует поднять руки, чтобы казаться больше, и не спеша отходить.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.