Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязанской области на предприятии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о деталях ночной атаки БПЛА. По его словам, возгорание на одном из местных предприятий спровоцировало падение обломков дрона.

Источник: Life.ru

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над областью было нейтрализовано 25 беспилотников. Малков уточнил, что именно падение обломков этих аппаратов стало причиной возникновения пожара на территории промышленного объекта. Губернатор также отметил, что, согласно предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, в настоящее время проводится оценка нанесённого материального ущерба, а на месте происшествия задействованы оперативные службы.

Напомним, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Наибольшее количество перехватов зафиксировано над Рязанской областью — там было сбито 25 аппаратов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше