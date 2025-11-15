Жители Приморья занимались мошенничеством под видом микрозаймовых компаний

«Установлено, что с 2021 года во Владивостоке двумя компаниями под видом микрофинансовой деятельности осуществлялось хищение денежных средств граждан. При этом часть денежных средств заёмщикам фактически не передавалась, а процентные ставки существенно превышали разрешённые законом пределы. От противоправных действий пострадало 20 граждан на сумму около 10 млн рублей», — говорится в сообщении.