Жители Приморья занимались мошенничеством под видом микрозаймовых компаний

Прокуратура Приморья пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством под видом микрозаймовой компании. Под предлогом невозможности оформления займов через микрофинансовые организации военнослужащим навязывались кабальные договоры займа с физическими лицами, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что с 2021 года во Владивостоке двумя компаниями под видом микрофинансовой деятельности осуществлялось хищение денежных средств граждан. При этом часть денежных средств заёмщикам фактически не передавалась, а процентные ставки существенно превышали разрешённые законом пределы. От противоправных действий пострадало 20 граждан на сумму около 10 млн рублей», — говорится в сообщении.
Прокуратура также выявила факт массового вынесения судебных приказов по сомнительным распискам. Один из мировых судей Владивостока систематически выдавал их по требованиям, основанным на заведомо кабальных договорах займа, без должной правовой оценки содержания. Это легитимизировало незаконные взыскания с военнослужащих.
Надзорное ведомство проверяет законность судебных актов, вынесенных по искам членов преступной группы. Один из организаторов преступления заключён под стражу сроком на 2 месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Еще двух фигурантов также заключили под стражу.
Напомним, Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело в отношении трёх местных жителей. Они подозреваются в мошенничестве при выдаче микрозаймов. По данным следствия, фигуранты организовали схему по незаконной выдаче потребительских кредитов.