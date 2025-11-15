В Асбесте простятся с лаборанткой, покончившей с собой после звонков мошенников

В Асбесте простятся с лаборанткой Мариной Шмыковой, покончившей с собой после звонков мошенников. Как стало известно «КП-Екатеринбург», церемония прощания пройдет 15 ноября в 12:00.
Тело женщины было обнаружено вблизи базы отдыха «Бодрость» вечером 12 ноября. По предварительной информации, злоумышленники могли получить доступ к сбережениям Марины после того, как взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуг».
Как сообщила «КП-Екатеринбург» подруга погибшей, в телефоне Марины полицейские обнаружили переписку с мошенниками. Перед смертью женщина на своем автомобиле ездила в Екатеринбург. Но в Асбест вернулась уже без личного транспорта. В одежде Марины была найдена предсмертная записка.
— Уехала на автомобиле, вернулась — на такси. Предсмертную записку нашли в пуховике, она его сняла. Причину смерти уже установили, похороны пройдут 15 ноября. В записке очень подозрительный почерк, слишком ровный — у нее не такой был, — отметила собеседница «КП-Екатеринбург».
У Марины Шмыковой остался 14-летний сын.
— Марина Вадимовна проявила себя как любящая мать своего сына. На протяжении многих лет Марина Вадимовна вместе с сыном выезжала на соревнования, и активно помогала сборной команде клуба. Марина Вадимовна и сама активно проводила тренировки в клубе, вела здоровый образ жизни. Коллектив клуба скорбит и выражает искренние соболезнования сыну, родителям и всем родственникам, а также друзья и коллегам по работе, — сообщили в силовом клубе «Искра».
В правоохранительных органах отказались комментировать смерть женщины.