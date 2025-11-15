В Асбесте простятся с лаборанткой, покончившей с собой после звонков мошенников

— Марина Вадимовна проявила себя как любящая мать своего сына. На протяжении многих лет Марина Вадимовна вместе с сыном выезжала на соревнования, и активно помогала сборной команде клуба. Марина Вадимовна и сама активно проводила тренировки в клубе, вела здоровый образ жизни. Коллектив клуба скорбит и выражает искренние соболезнования сыну, родителям и всем родственникам, а также друзья и коллегам по работе, — сообщили в силовом клубе «Искра».