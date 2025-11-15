Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека стали жертвами пожара в Саратовской области

По данным СКР, погибли двое взрослых и двое детей.

Источник: Аргументы и факты

В городе Ершов Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей, передает Telegram-канал СУ СК России по региону.

По информации ведомства, минувшей ночью возгорание произошло в частном доме по улице Восточной города Ершова.

«Погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», — следует из публикации.

Также сообщается, что взрослым было 37 и 45 лет. По факту трагедии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ранее стало известно, что в одном из многоквартирных домов в Уссурийске произошел пожар. В результате возгорания погибли двое маленьких детей, оставшиеся без присмотра. Одного ребенка удалось спасти.