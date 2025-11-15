Четыре человека стали жертвами пожара в Саратовской области

В городе Ершов Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей, передает Telegram-канал СУ СК России по региону.
По информации ведомства, минувшей ночью возгорание произошло в частном доме по улице Восточной города Ершова.
«Погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», — следует из публикации.
Также сообщается, что взрослым было 37 и 45 лет. По факту трагедии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, ранее стало известно, что в одном из многоквартирных домов в Уссурийске произошел пожар. В результате возгорания погибли двое маленьких детей, оставшиеся без присмотра. Одного ребенка удалось спасти.