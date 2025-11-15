Задержки и отмены рейсов в России 15 ноября: онлайн-табло

В настоящее время на рынке авиаперевозок в России сохраняется нестабильность. По состоянию на 15 ноября 2025 года наблюдается продолжающаяся корректировка расписания как внутренних, так и международных рейсов — происходят переносы и изменения в графике полетов. Специалисты рекомендуют путешественникам не поддаваться панике и регулярно проверять актуальное расписание полетов. Подробнее — в материале URA.RU.