В Рязанской области после атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного предприятия, сообщил глава региона Павел Малков.
В своем Telegram-канале он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Оценивается материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы.
Малков отметил, что ночью средства ПВО уничтожили над территорией Рязанской области 25 беспилотников ВСУ.
В Миноборны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО сбили над регионами России 64 дрона ВСУ.
