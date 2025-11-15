В небе над Ростовской областью отразили вражескую атаку БПЛА

В Ростовской области в некоторых районах выдалась неспокойна ночь. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. Так, по его данным, в ночь на 15 ноября беспилотная атака была отражена в Шолоховском и Чертковском районах.
— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — прокомментировал глава области Юрий Слюсарь.
