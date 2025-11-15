Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Ростовской областью отразили вражескую атаку БПЛА

Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников.

В Ростовской области в некоторых районах выдалась неспокойна ночь. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. Так, по его данным, в ночь на 15 ноября беспилотная атака была отражена в Шолоховском и Чертковском районах.

— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — прокомментировал глава области Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Один БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью утром 14 ноября.

Семь БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 14 ноября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше