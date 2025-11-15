Туск передал Зеленскому тревожный сигнал о ситуации на фронте для ВСУ: карта СВО на 15 ноября

ВСУ предприняли четыре попытки контратаки, однако две из них не увенчались успехом, а еще две были пресечены благодаря эффективному огневому воздействию в момент их осуществления. На Теткинском и Глушковском участках артиллерийские подразделения и операторы FPV-дронов нанесли удары по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Рыжевка и Павловка.