Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Прикамье в своём телеграм-канале.
Речь идёт жуткой аварии, которая произошла вечером 14 ноября на 64 км дороги Пермь — Екатеринбург. Водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения с попутной машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Все они находились в микроавтобусе. Ещё 12 человек получили различные травмы.
«На сегодняшнее утро все 12 пациентов, в том числе один ребенок, получают необходимую медпомощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжёлом», — уточнил глава региона.
Он добавил, что сейчас с семьями работают психологи.