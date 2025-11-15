Дмитрий Махонин сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с фурой в Прикамье

Речь идёт жуткой аварии, которая произошла вечером 14 ноября на 64 км дороги Пермь — Екатеринбург. Водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения с попутной машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Все они находились в микроавтобусе. Ещё 12 человек получили различные травмы.