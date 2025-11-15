На территории предприятия в Рязанской области произошло возгорание из-за БПЛА

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, написал господин Малков.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 64 БПЛА над Россией, в том числе 25 над Рязанской областью. Кроме того, беспилотники сбили над Татарстаном, Ростовской, Тамбовской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше