Дрон «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 километров

В зоне спецоперации был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона со стороны ВС РФ (архивное фото).
FPV-дрон «Бумеранг» смог поразить объект ВС Украины на расстоянии 57 километров, установив тем самым рекорд по дальности применения. Об этом сообщил источник в сфере российского оборонно-промышленного комплекса.
Дрон «Бумеранг» поразил украинский объект на дистанции 57 километров. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению — использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", — отметил источник для ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время данное решение только начинает использоваться в зоне проведения специальной операции. Расчеты БПЛА уже получили «Бумеранги», оснащенные дополнительными аккумуляторными батареями.
Также ранее ВС РФ в районах населенных пунктов Купянск и Красноармейск применили тысячи беспилотников «Бумеранг», передает «Царьград». Отмечается, что серия дронов «Бумеранг» включает несколько моделей: «Бумеранг 10» с тепловизионной камерой, «Бумеранг 10» с тепловизионной камерой и автоматом удержания цели (АУЦ), а также «Бумеранг 10» с оптоволоконной связью.