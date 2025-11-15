Минздрав Приморья рассказал о состоянии пострадавших в автокатастрофе с легковушкой и пит-стопом

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 поступили водитель и два работника пит-стопа. Одного из работников отпустили под амбулаторное наблюдение, вторая сотрудница и водитель находятся на лечении в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Автомобилист получил компрессионный перелом позвоночника и вывихи плечевых суставов.
Ещё одну работницу госпитализировали в ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России. Женщина получила тяжёлые ожоги, когда автомобиль протаранил здание придорожного кафе, и на неё пролилось кипящее масло. Четвёртую сотрудницу обожгло слабее, её отпустили под амбулаторное наблюдение с места аварии.
На месте работали две реанимационные бригады. Первую вызвали в 10:23 с подстанции «Чуркин», она прибыла через семь минут. Медики сразу приступили к оказанию помощи пациентке в наиболее тяжёлом состоянии, но она умерла в процессе реанимационных мероприятий.
Вторая реанимационная бригада подъехала в 40:43, спасатели передали им водителя, которого извлекли из салона автомобиля с помощью спецтехники, и медики повезли его в «Тысячекоечную» больницу. Вскоре прибыли две линейные бригады, одна из них забрала двух пациентов в ВКБ № 2, вторая повезла женщину в ДВОМЦ ФМБА.
Протараненное здание пит-стопа демонтировали. Компания «Еда и точка» «по морально-этическим соображениям» не планирует его восстанавливать на том же месте. Родственникам погибшей работницы и её пострадавшим коллегам будет оказана помощь со стороны работодателя.
По предварительной информации, водитель врезался в пит-стоп, потому что потерял управление транспортным средством из-за резкого ухудшения самочувствия. Но окончательные выводы будут сделаны после всех экспертиз. Прокуратура и Госавтоинспекция, принимающие участие в расследовании, пока не указывали предполагаемую причину смертельного ДТП.